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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12

Специалист покинет пост главного тренера команды после возвращения клуба с выездной серии, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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