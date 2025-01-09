Маск захотел сместить премьера Великобритании

Американский миллиардер Илон Маск в личных беседах со своими сторонниками обсуждал возможность убрать Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов, которые пройдут в августе 2029 года.
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