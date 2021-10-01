Шатдаун отменен: Байден до 3 декабря продлил финансирование правительства

Дело в том, что законодатели США пока не согласовали полноценный бюджет на следующий финансовый год.Американский президент Джо Байден 30 сентября подписал указ о временном выделении денег федеральному правительству до 3 декабря включительно.
Дело в том, что законодатели США пока не согласовали полноценный бюджет на следующий финансовый год.Американский президент Джо Байден 30 сентября подписал указ о временном выделении денег федеральному правительству до 3 декабря включительно.
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