Акции JD.com подскочили более чем на 8%

Акции JD.com, зарегистрированные в Гонконге, выросли более чем на 8% после того, как китайская компания электронной коммерции отчиталась о более высоких, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал и объявила о плане обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд, включая американские депозитарные акции.