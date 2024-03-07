Акции JD.com подскочили более чем на 8%

Акции JD.com, зарегистрированные в Гонконге, выросли более чем на 8% после того, как китайская компания электронной коммерции отчиталась о более высоких, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал и объявила о плане обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд, включая американские депозитарные акции.
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