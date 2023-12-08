Заставь дурака Богу молиться - он себе и лоб расшибет (народная мудрость, если что). «Новые люди» разрабатывают проект закона об оскорблении чувств женщин – вице-спикер Даванков.
«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами
Комментарии
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Элла
Вообще не понятная партия! Возникли внезапно где-то, по-моему, на Чукотке. Руководитель уже успел примкнуться к оппозиционерам по одному вопросу, что сильно удивило меня!
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15 час.
Андрей
это партия "Никчемные люди"и работа их такая же.
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15 час.
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