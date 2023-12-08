Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами

«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами

Заставь дурака Богу молиться - он себе и лоб расшибет (народная мудрость, если что). «Новые люди» разрабатывают проект закона об оскорблении чувств женщин – вице-спикер Даванков.

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Комментарии
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Элла
Вообще не понятная партия! Возникли внезапно где-то, по-моему, на Чукотке. Руководитель  уже успел примкнуться к оппозиционерам по одному вопросу, что сильно удивило меня!
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15 час.
Андрей
это партия &quot;Никчемные люди&quot;и работа их такая же.
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15 час.

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