Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший, после того как объявил о приостановке своей кампании, присоединился к предвыборному митингу американского экс-президента Дональда Трампа в Аризоне.
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