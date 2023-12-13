В Крым везут ёлки из Пензы, Кировской области, Перми, Башкирии и Челябинска

В этом году на территории Симферополя будут работать 25 точек по реализации ёлочных изделий. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на начальника отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексея Ованенко.