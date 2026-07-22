Overeducated Liberals With Worthless Degrees Are DSA's "Sweet Spot" Voter Nate Silver identifies lower-income, highly educated voters as the core demographic of the Democratic Socialists of America, revealing a striking breakdown in the traditional relationship between education and higher income.
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