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Zero Hedge

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Overeducated Liberals With Worthless Degrees Are DSA's "Sweet Spot" Voter

Overeducated Liberals With Worthless Degrees Are DSA's "Sweet Spot" Voter

Overeducated Liberals With Worthless Degrees Are DSA's "Sweet Spot" Voter Nate Silver identifies lower-income, highly educated voters as the core demographic of the Democratic Socialists of America, revealing a striking breakdown in the traditional relationship between education and higher income.

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