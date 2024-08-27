❗️Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется За ночь площадь пожара не увеличилась и также составляет 150 гектаров.
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❗️Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется За ночь площадь пожара не увеличилась и также составляет 150 гектаров.