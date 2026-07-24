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Царьград

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"Портовый альянс" увеличил экспорт угля до 17 млн тонн в 2026 году

"Портовый альянс" увеличил экспорт угля до 17 млн тонн в 2026 году

С начала 2026 года "Портовый альянс" нарастил экспорт угля на 13%, достигнув 17 млн тонн. Сергей Галкин сообщил, что рост обеспечили альтернативные рынки, включая Индию и Корею.

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