Матвиенко: вмешательство в выборы в РФ станет темой обсуждения в ООН

ТАСС/Ковалев Петр Тема грубейшего вмешательства в президентские выборы в России станет предметом обсуждения в разных международных организациях, включая ООН, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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