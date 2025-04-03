Новые тарифы Трампа обеспечили золоту очередной рекорд цен Татьяна АрестоваИнвесторы, обеспокоенные ростом неопределенности, ринулись в активы-убежища 3 апреля, что привело к рекордному росту цен на золото.
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