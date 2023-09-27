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Лукашевич сообщил, что Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ

Лукашевич сообщил, что Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что западные оппоненты Москвы избегают профессиональных контактов с российской стороной, не соблюдают дипломатическую этику, оправдывая подобное поведение тем, что с РФ «больше не будет никаких дел как обычно».

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