Гражданская война в США: 43 тысячи смертей от огнестрела за полгода

США - нашими глазамиПолитикаГражданская война в США: 43 тысячи смертей от огнестрела за полгода 2021 год стал рекордным по уровню смертей от стрельбы – убивают в среднем тысячу человек в неделю.Вернуться к статье181НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир АндриановЯ так и не понял, к чему все написано. Опять "как у них все плохо и как у нас все хорошо"? Последние лет пятьдесят я только и слышу, "запад загнивает", но еще не поймали ни одного шпиона от Форда, который бы пытался выведать секреты авто ВАЗа. Где же они загнивают? Они хоть сами знают, что скоро "загниют" окончательно? Хотелось бы услышать мнение "загнивающих")))Максим Веселыйчто ж это за страна такая дикая, отсталая, в коррупции и воровстве ?? Всё потому, что тоталитарному режиму США крайне не хватает свободы и демократии, нет многопартийности - в парламенте сидят всего лишь две партии. Нет истинной сменяемости власти - одни лишь кланы Кеннеди, Бушей, Клинтонов и свора Сороса сменяют друг друга.Максим Веселыйистошные крики либшизы и какло-рабов "Омэрига понад усэ!" всё тише и глуше - растаяли в дали. Там ударными темпами "Make America Great Pizdec".......Нэнси Пелоси: "Миллионы детей в США сейчас голодны, им нечего есть, а многие семьи не могут платить за квартиру" Зато военный бюджет США - 738 миллиардов долларов !! Это СУММАРНЫЙ военный бюджет следующих шести стран: Китая, Саудовской Аравии, Индии, Франции, России и Великобритании.... а могли бы раздать голодным американским детям https://ru.telegram.one/breegtime/25614Владимир АндриановДа, как тут не вспомнить А.С. Грибоедова "Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма"ГМГеоргий МихалевА вот реальная статистика убийств на душу населения, на сайте ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. http://crimestat.ru/world_ranking_homicides Тут вроде Россия уверенно держит первое место по сравнению с Америкой.ДЧДенис ЧирковТы в шары долбишься или реально провокатор? На пятом месте Россия.ГМГеоргий МихалевТы русский язык учил или просто обдолбанный?Максим Веселыйв столице США Вашингтоне очередная стрельба на переполненном стадионе во время бейсбольного матча. Граждане почему-то не желая находиться рядом с результатами второй поправки конституции, в панике разбегаются. Всего-то двое погибших и несколько раненых, стоило из-за этого матч прерывать ? Гоняли бы дальше свою лапту......https://www.thesun.co.uk/news/us-news/15622456/nationals-shooting-shots-fired-stadium-injured/Максим Веселыйну теперь-то гегемоли заживут - мирно, спокойно и радостно.........власти Калифорнии решили выпустить на свободу не менее 76 000 заключенных, включая 63 000 особо опасных преступников и рецидивистов - главное, не останавливайтесь !! "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем" Правда же, Флойд ?? Теперь тюрьмы Калифорнии освободят не менее 76 тыс. преступников, так как для отбывания наказания им банально не хватает мест. Также «внеочередное» право на свободу получат почти 20 тыс. заключенных, которые отбывают пожизненное заключение за особо опасные и жестокие преступления. Причина этого безумного и крайне опасного решения в том, что Калифорния является чуть ли не мировым лидером по количеству заключенных. В 2006 году преступников начали размещать в спортивных залах и комнатах отдыха, так как тюрьмы были переполнены. https://www.youtube.com/watch?v=Nxe7j_FbNd8 https://www.foxnews.com/us/california-plans-early-release-for-76000-prison-inmates-including-violent-felonsМаксим Веселыйвялотекущая гражданская война и революция в США уже не такие вялые....... кровавый День независимости США - лишь за прошедшие выходные, посвященные празднику 4 июля в Америке в 379 конфликтах и перестрелках погибли 142 человека. Наибольшее число жертв в Чикаго и Филадельфии. Среди эпицентров насилия с применением холодного и огнестрельного оружия также числятся Даллас и Нью-Йорк. https://news.rambler.ru/conflicts/46767026-den-nezavisimosti-ssha-prevratilsya-v-krovavuyu-boynyu/ https://www.dailymail.co.uk/news/article-9758317/Independence-Day-bloodbath-379-shot-142-fatally-July-4-weekend.html https://www.foxnews.com/us/july-fourth-2021-violenceГМГеоргий Михалев8 июня возле школы в поселке Краснооктябрьский в городе Волжский Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате двое подростков получили ранения – один в ногу, другой в предплечье, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Их состояние не вызывает опасений у медиков. 30 мая в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь. 24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины. 22 мая инструктора спортивного клуба возле торгового центра "Европа" в Волгограде устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре. 11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. 7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции. В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам.ГМГеоргий Михалев25 апреля в Приморье между жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы. Вечером 20 апреля мужчина в магазине в Ижевске (Удмуртия) при покупателях выстрелил из огнестрельного оружия в продавщицу, бывшую его сожительницу. Женщина от полученного ранения скончалась на месте. 16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. 13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе. 4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет. 2 апреля на улице в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил подросток, который был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали. 27 марта на улице в поселке Мосрентген (Москва) несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину. Конфликт произошел "на почве перевозок". В результате происшествия один мужчина скончался, пострадали несколько граждан Таджикистана.. 26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение. 14 марта в ночном клубе Благовещенска Амурской области двое мужчин устроили драку, во время которой один из них стрелял из травматического оружия. Оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.ГМГеоргий Михалев23 февраля на улице в Кизляре (Дагестан) двое открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, после чего скрылись на автомобилях. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями. 21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу. 18 февраля в Магнитогорске в трамвае нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. 2 февраля конфликт между двумя посетителями больницы города Феодосии перерос в драку, во время которой один из них применил травматический пистолет. Оба участника получили телесные повреждения. 30 января пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Пострадавших среди мирного населения нет. 28 января в Москве мужчина, один из участников конфликта, открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице. Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу. Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин. 13 января в Кирово-Чепецке руководитель школы бокса "Чемпион", находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого, главного тренера спортклуба "Боец". С ранением тела потерпевшего госпитализировали. https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.htmlГМГеоргий МихалевВ перестрелке в Сухуме погибли два человека https://russian.rt.com/ussr/news/886323-perestrelka-suhum-pogibshieИгорь МихайловичНу так до Бразилии с Мексикой ещё не дотянули… есть к чему стремиться. 🤣ГМГеоргий МихалевНу вот я и говорю, нужно было про гражданскую войну в Бразилии писать, тогда бы Россия выгодно смотрелась. И это мы еще не видели статистику в Гондурасе.)))Максим Веселыйвялотекущая гражданская война и революция в США уже не такие вялые....... кровавый День независимости США - лишь за прошедшие выходные, посвященные празднику 4 июля в Америке в 379 конфликтах и перестрелках погибли 142 человека. Наибольшее число жертв в Чикаго и Филадельфии. Среди эпицентров насилия с применением холодного и огнестрельного оружия также числятся Даллас и Нью-Йорк. https://news.rambler.ru/conflicts/46767026-den-nezavisimosti-ssha-prevratilsya-v-krovavuyu-boynyu/ https://www.dailymail.co.uk/news/article-9758317/Independence-Day-bloodbath-379-shot-142-fatally-July-4-weekend.html https://www.foxnews.com/us/july-fourth-2021-violenceVladimir LioubimcevНичего себе БОЙНЯ!!... Бумеранг прилетел?Комментировать
Свежие комментарии