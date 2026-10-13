Россия сокращает расходы на международную деятельность

РФ планирует потратить на госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» в 2027 году 162 млрд рублей, в 2028 году — 174 млрд и в 2029 году — 180 млрд рублей.
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