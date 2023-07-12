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Как приготовить мандрики, главное обрядовое блюдо на Петра и Павла 12 июля

Как приготовить мандрики, главное обрядовое блюдо на Петра и Павла 12 июля

Как приготовить мандрики, главное обрядовое блюдо на Петра и Павла 12 июля Елена ГалицкаяРоссийская кулинарная традиция всегда славилась разнообразием вкусных блюд, а особое место занимали обрядовые гастрономические изыски, связанные с праздниками.

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