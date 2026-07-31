Immigrant Business Owners Prepare Lawsuit Against Mamdani Over City-Run Grocery Stores Via American Greatness, Several immigrant business owners are preparing to sue New York City Mayor Zohran Mamdani over his plan for city-owned grocery stores, Fox News Digital confirmed Wednesday.
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