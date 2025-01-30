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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ренн» объявил об отставке Сампаоли и назначении Бейе. Клуб проиграл 7 из 10 матчей при аргентинце

«Ренн» объявил об отставке Сампаоли и назначении Бейе. Клуб проиграл 7 из 10 матчей при аргентинце

Французский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 64-летним специалистом по обоюдному согласию.

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