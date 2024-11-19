Двое смолян отправятся на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотиков

Их обвиняют в в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. По версии следствия, 25-летний молодой человек в августе прошлого года в мессенджере договорился с неустановленными лицами из интернет-магазина о продаже наркотиков на территории Смоленской области при помощи «закладок».
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