Двое смолян отправятся на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотиков

Их обвиняют в в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. По версии следствия, 25-летний молодой человек в августе прошлого года в мессенджере договорился с неустановленными лицами из интернет-магазина о продаже наркотиков на территории Смоленской области при помощи «закладок».