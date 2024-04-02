Украина пыталась ввезти в Россию взрывчатку и боеприпасы в иконах

Смертоносный груз обнаружили на границе в Псковской области, Европа содействовала.Сотрудники ФСБ России пресекли ввоз в страну взрывчатки и боеприпасов, которые были спрятаны в православных иконах и предметах церковной принадлежности.
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