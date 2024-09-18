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Татар-информ

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«Свиной и испанка»: какие виды гриппа медики ждут в новом эпидсезоне

«Свиной и испанка»: какие виды гриппа медики ждут в новом эпидсезоне

Татарстан стоит на пороге сезона гриппа. О том, какие штаммы этого вируса ждем в этом году, насколько тяжелые осложнения могут развиться у переболевших гриппом, а главное, о том, как всего этого избежать, в интервью «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

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