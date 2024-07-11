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Царьград

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Диетологи назвали 2 каши, благодаря которым можно похудеть после 55 лет

Диетологи назвали 2 каши, благодаря которым можно похудеть после 55 лет

Специалисты посоветовали включить в рацион две каши — овсянку и гречневуюС годами сбросить лишний вес становится труднее, но выход из этой ситуации есть.

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