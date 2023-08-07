Почему так много заботы о мигрантах?

валерии темников Это не забота о мигрантах.... ЭТО ЗАБОТА БИЗНЕСА о своём благополучии. Бизнесу нужна дармовая, бесправная рабочая сила. Почему мигранты так нагло себя ведут? Да потому что бизнес КУПИЛ ВСЕХ ОТ КОГО ЗАВИСИТ решения по мигрантам. ЭТО начиная от чиновников миграционных служб кончая губернаторами тех регионов, где эта мразь себя вольно чувствует СПРАШИВАТЬ нужно в первую очередь с ГУБЕРНАТОРОВ, дальнейшая цепочка принятия решений ТОЛЬКО В ЕГО РУКАХ!

АБ Алексей Белоусов Вся страна работает на благоденствие москвичей, деньги как из рога изобилия. Вот Собянин и бесится с жиру, сорит деньгами направо и налево.