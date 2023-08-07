Сопроводил тут одного знакомого, встречавшего супругу из родильного дома. Супруга вынесла из роддома радостному мужу дитя, а я – массу новых впечатлений.
Почему так много заботы о мигрантах?
Комментарии
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валерии темников
Это не забота о мигрантах.... ЭТО ЗАБОТА БИЗНЕСА о своём благополучии. Бизнесу нужна дармовая, бесправная рабочая сила. Почему мигранты так нагло себя ведут? Да потому что бизнес КУПИЛ ВСЕХ ОТ КОГО ЗАВИСИТ решения по мигрантам. ЭТО начиная от чиновников миграционных служб кончая губернаторами тех регионов, где эта мразь себя вольно чувствует СПРАШИВАТЬ нужно в первую очередь с ГУБЕРНАТОРОВ, дальнейшая цепочка принятия решений ТОЛЬКО В ЕГО РУКАХ!
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20 час.
АБ
Алексей Белоусов
Вся страна работает на благоденствие москвичей, деньги как из рога изобилия. Вот Собянин и бесится с жиру, сорит деньгами направо и налево.
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18 час.
Вячеслав Бареев
Скажу заранее , фанатом мигрантов НЕ являюсь ! Но , находясь на этом ресурсе несколько лет заметил , что последние месяца четыре , кто-то упорно ( по 2\3\4 статьи в день ) вталкивает электорату мысль о " большой опасности эмигрантов для нашего общества / государственности " и именно сейчас . А раньше что ? Как-то не вижу разницы с обстановкой в миграционном вопросе сейчас и ( например ) десять лет назад . Повторюсь - не являюсь поклонником мигрантов , но не терплю навязывания кем-то своих интересов ! Может я не прав ?!
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5 час.
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