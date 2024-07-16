НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

256 подписчиков

Сомнения в стабильном спросе из Китая толкнули цены на нефть вниз

Сомнения в стабильном спросе из Китая толкнули цены на нефть вниз

Сомнения в стабильном спросе из Китая толкнули цены на нефть вниз Татьяна АрестоваНа фоне опасений о замедлении экономики Китая, что может снизить спрос на нефть, цены 16 июля немного снизились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх