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Australian Open. Касаткина в первом круге сыграет с Грачевой, Кудерметова – с Заневской, Павлюченкова – с Джорджи

В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open-2022. В первой четверти Ига Швентек (1) стартует матчем против Юле Нимайер, а Кори Гауфф (7) – Катериной Синяковой.

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