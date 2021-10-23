Проблема кавказцев в армии. И почему командование частей молчит

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПроблема кавказцев в армии. И почему командование частей молчит автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемый читатель.Вернуться к статье235НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша ПанкратьевЭти черножопые никогда не станут гражданами России, а будут только её дерьмом !!!Roman TannenbergИх не должно быть много в одном месте. Я служил в 60 - х на флоте. И у нас было отовсюду. Кавказцы служили хорошо, проблем с ними не было. Но их и было немного. Больше проблем было с казахами и узбеками. Но и через пол - года менялись до неузнаваемости. Комсоставу в верхах неплохо было бы полистать историю и поспрашать у бывалых, как они справлялись со всеми.ПавелСреди кавказцев большинство нормальных, встречаются бывает с отклонениями величияБорис ПронинТы в России живёшь или где? Где ты видел нормальных, адекватных животных???ААнатолийБорис, видел и дружу. Вы категоричны.Дмитрий Соловьевпо факту от командоров все зависитДарьяУ нас в гарнизоне была рота охраны. Там было три славянина, а остальные средневзиаты и кавказцы. И был у них старшина ст. Прапорщик Леваков. По кличке папа. Наш сосед. Он в роте дневал и ночевал. И вот мой отец рассказывал, что во время обеда несколько кавказцев с другой роты забрали обед у молодого бойца славянина с р. о. Так за него поднялась вся рота!Ольга ЕзерскаяРусскому землячеству надо стеной стоять против других землячеств, тем более кавказских.ДарьяНет Русского землячества. Много лет проработала в В. С. психологом. И если в 80-ые.Начале 90-ых.До позорного поражения в первой чеченской Русские могли за себя постоять. То с середины90-ых. Если в роте два-три Дага, Тувинца, то жизнь ребят превращалась в АД!!! Собираешь роту начинаешь расспрашивать. В чем дело? Объясняешь, что вас большинство, сидят, головы а низ.Дмитрий Соловьевтоже ОЧЕНЬ верно , и в сочетании с правильным командиром будет порядокTim RICHКогда они поодиночке, вроде нормальные "ребята". Но стоит сбиться в стаю, начинается некий выпиндрежь, кто круче. И самое главное, что это круче, достигается хамством, грубость и избиение оппонента. Именно избиения, не драка. Дрались и в детстве, но это было другое один на один, дело молодое, ногами лежачего не били. Это было делом чести. ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ. у этих представителей мужского пола, понятие чести это набить откровенно морду. Вот тут они кучей герои.ААнатолийСогласен. Но я видел, когда их куча перепугано что -то блеяла в окружении десятка ребят в тельняшках. И было это в 1962 году в славном городе Калининграде.Михаил ХохловАвтор в армии не служил. А писанина для раскола общества. Пишет из-за речки , статейка тянет на УК.ААнатолийМихаил, а Вы откуда знаете, что не служил он?Михаил ХохловЭто поймёт тот , кто служил.ААнатолийКогда служил? Ведь годы службы имеют большое значение. И армия другая и люди другие во многом. Так что "служил" это недостаточный аргумент для обсуждения такого непростого вопроса.Михаил ХохловВопрос простой. Порядок в армии определяют офицеры и сержанты. Если нет порядка , тогда в ход идет автомат.Alexandr PЭто ваша блевотина тянет на УК, автор излагает суровую реальность. Кавказцы сбиваются в стаи и начинают жестко прессовать сослуживцев (славяне чо-то не оч сбиваются в стаи. Ранее у казаков станичников было такое братство, но стараниями красной сволоты типа свердлова (котор мечтал с драгоценностями убитых дворян смыться америкосию к своему брату абраму с...) был организован их геноцид со всеми выткающими. Нужно отношении кавказцев призванных в армию случае нарушения закона предпринимать самые жесткие меры вплоть до ратрелла. Другого языка они не понимают.татьяна петроваКозел ты Мишататьяна петроваСам то ты кто ? Блевать тянет от таких вот "хероев" как тыААнатолийЯ Вам об этом и написал. ....Люди другие....Алексей ПлескачМда... В самом-самом конце 90- х - известные корабли Северного Флота, такие как "Пётр Великий", "Николай Кузнецов" именовались не иначе как "Плавучие дагестаны". Более 20 лет!!! тому назад.Ольга ЕзерскаяСлужил в 75-77гг. начальником лазарета, офицером в авиаполку ПВО. Большинство русских, и др.- республик СССР. Рота охраны- среднеазиатские ре-ки. Ни разу не слышал, а у меня увидеть и услышать о разборках были возможности. Подрались как-то "молодые" со "стариками". Старику под глаз заехали так, что ко мне прибежал. Что делать? Задержал его на несколько дней в лазарете. Дома скажи что в поезде с полки упал.Комментировать
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