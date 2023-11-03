Восхитительные скульптуры из дерева со всего мира – вдохновляющая подборка

Парковая, городская и садовая скульптура порой становится настоящим произведением искусства. И нет, сейчас речь не о аляповато раскрашенных гипсовых гномиках на газоне, жанровых городских фигурках, которым на счастье обязательно нужно "пожать руку" или "погладить пузико" или обрамлении фонтанов в виде стилизованных нимф и гигантских раковин… Сегодня мы хотим показать вам для вдохновения и настроения невероятно красивые деревянные скульптуры со всего мира, которые украшают и зеленые зоны и площади больших городов.