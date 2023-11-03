Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

160 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Опасное место. Убьют и никто не узнает.Я нашла самый чуд...
  • grunbik06mailru
    Спасибо, подали идею использования вышивки на старой зажелтевшей скатерти.))Как я применил вя...
  • Виктория Иванова
    Изумительны и великолепны все скульптуры!❤️👏Восхитительные ск...

Восхитительные скульптуры из дерева со всего мира – вдохновляющая подборка

Восхитительные скульптуры из дерева со всего мира – вдохновляющая подборка

Парковая, городская и садовая скульптура порой становится настоящим произведением искусства. И нет, сейчас речь не о аляповато раскрашенных гипсовых гномиках на газоне, жанровых городских фигурках, которым на счастье обязательно нужно "пожать руку" или "погладить пузико" или обрамлении фонтанов в виде стилизованных нимф и гигантских раковин… Сегодня мы хотим показать вам для вдохновения и настроения невероятно красивые деревянные скульптуры со всего мира, которые украшают и зеленые зоны и площади больших городов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА СУВОРОВА
Прям не наглядится.👍
Ответить
1 д.
Инга
👌👍🦁
Ответить
1 д.
ВИ
Виктория Иванова
Изумительны и великолепны все скульптуры!❤️👏
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх