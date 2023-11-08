В России за полтора года наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса

В России растет число арбитражных дел с участием иностранного бизнеса. В условиях санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка суды стали чаще обычного применять против иностранных ответчиков обеспечительные меры, включая арест денежных средств и имущества.
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