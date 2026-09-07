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proavto21

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Как рождался ПД-8: взгляд изнутри на новый российский авиадвигатель

Стою посреди сборочного цеха и ловлю себя на мысли, что ещё несколько лет назад подобная картина воспринималась бы как кадр из научно-фантастического фильма.

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