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Тест: из какого произведения Льва Толстого персонаж, которого мы описали?

Тест: из какого произведения Льва Толстого персонаж, которого мы описали?

Лев Толстой — один из тех писателей, чьи произведения знакомы каждому еще со школьных лет. Но хорошо ли вы помните его героев спустя годы? В книгах автора десятки персонажей с непростыми судьбами, яркими характерами и историями, которые порой легко перепутать.

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