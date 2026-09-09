Тест: из какого произведения Льва Толстого персонаж, которого мы описали?

Лев Толстой — один из тех писателей, чьи произведения знакомы каждому еще со школьных лет. Но хорошо ли вы помните его героев спустя годы? В книгах автора десятки персонажей с непростыми судьбами, яркими характерами и историями, которые порой легко перепутать.