NYT: Иран намерен создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Власти Ирана выступили с инициативой о создании «консорциума» ближневосточных государств для обогащения урана с привлечением инвестиций из Соединённых Штатов, пишет американское издание The New York Times.
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