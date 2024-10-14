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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Adobe интегрировала ИИ-генератор видео Firefly Video Model в редактор Premiere Pro Компания Ad...

Adobe интегрировала ИИ-генератор видео Firefly Video Model в редактор Premiere Pro Компания Ad...

Adobe интегрировала ИИ-генератор видео Firefly Video Model в редактор Premiere ProКомпания Adobe официально представила новую генеративную нейросеть Firefly Video Model, которая предназначена для работы с видео и стала частью приложения Premiere Pro.

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