Adobe интегрировала ИИ-генератор видео Firefly Video Model в редактор Premiere Pro Компания Ad...

Adobe интегрировала ИИ-генератор видео Firefly Video Model в редактор Premiere ProКомпания Adobe официально представила новую генеративную нейросеть Firefly Video Model, которая предназначена для работы с видео и стала частью приложения Premiere Pro.
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