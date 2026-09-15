Римской империи давно нет, а ее дороги все еще существуют

Секрет римских инженеровРимской империи нет уже около полутора тысяч лет, а некоторые ее дороги пережили и саму державу, и десятки поколений людей.
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