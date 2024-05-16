Пассажира автобуса «Москва – Рязань» задержали за хранение наркотиков

К правоохранителям обратился один из пассажиров автобусов: он заявил, что один из мужчин в салоне ведёт себя неадекватно — говорит непонятные фразы, пристаёт к соседям, размахивает руками, но при этом алкоголем от него не пахнет.
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