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Коллектив новосинеглазовского предприятия получил премию «Человек года»

Коллектив новосинеглазовского предприятия получил премию «Человек года»

Званием «Человек года Советского района – 2022 года» челябинский завод «Трубодеталь», входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), отмечен за свои благотворительные проекты в области экологии и социальной поддержки.

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