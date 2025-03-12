Ашманов: телефонные мошенники похищают у россиян за день до ₽1 млрд

Телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов.
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