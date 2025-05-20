Итоги телефонного разговора между Путиным и Трампом: Зеленский в ужасе от происходящего – его реакция

Трамп внимательно изучил предложения России, опубликовал хвалебный пост о перспективах расширения торговых связей с Россией и предложил Ватикан в качестве места для переговоров, что указывает на более высокий уровень будущей платформы по сравнению с той, что использовалась 16 мая.