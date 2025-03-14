Юрий Ильинов

Глава офиса Зеленского: Украина против заморозки конфликта, Украина против «Минска-3» Украинские чиновники сделали ряд заявлений по поводу встречи с делегацией США в саудовской Джидде. Так, глава украинской делегации Ермак заявил, что «американским коллегам было сообщено о том, что Украина на заморозку конфликта не пойдёт». Глава офиса Зеленского: Мы против «Минска-3». Европа должна быть приобщена к мирному процессу. В принципе, США тоже против заморозки конфликта. Тем временем в украинских СМИ со ссылкой на Банковую пишут о том, будто бы та самая делегация во главе с Ермаком обозначила в Саудовской Аравии «красные линии». Одной из таких «линий» является то, что «Украина не примет отказ от принятия в НАТО». Из публикаций в украинской прессе: Украинская делегация дала понять, что она не будет отзывать пункт о вступлении в НАТО. Также американской стороне объяснили, что Украина не собирается уменьшать численность своих вооружённых сил. Примечательно, что прозвучало всё это на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что «вопрос, касающийся возможности вступления Украины в НАТО, очевиден на протяжении уже 40 лет». Традиционно, ошибаясь в цифрах, Трамп дал понять, что как минимум при работе его администрации Украине в НАТО вход закрыт. Но американская политика такова, что даже в течение одного срока президент может менять свою политику по одному и тому же вопросу на диаметрально противоположную.