Полицейские в Оренбургской области проводят работу в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

Впереди у детей долгожданные летние каникулы. Море планов и свобода от уроков приятно кружат голову. Но сотрудники Госавтоинспекции Соль-Илецка напоминают: для безопасности на дороге каникул быть не может, расслабляться категорически нельзя.
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