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Андреа Стелла: «Макларен» собирается привезти обновления перед летним перерывом»

Руководитель «Макларена» ответил, когда стоит ожидать ближайший пакет обновлений болида. «В идеале мы бы хотели сократить отставание за счет следующих новинок, которые мы ожидаем в период летнего перерыва.

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