Почти как у танка: динамическая защита для человека Динамическая защита, принцип работы которой основан на использовании энергии взрыва – штука, в общем-то, довольно известная и в особом представлении не нуждающаяся.
Почти как у танка: динамическая защита для человека
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Идея интересная и реализуемая, хотя и не дешевая в производстве, но все новое вначале дорого. Однако для защиты "жилых помещений космических станций от ударов космического мусора и микрометеоритов" вряд ли подойдет по причине отсутствия кислорода в космосе. Он, конечно, там есть, но в атомарном виде и исчезающе малых количествах, чего не хватит для горения взрывчатки.
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16 час.
В
Воробей
Думаю, что взрывчатка имеет в самой себе источники всего, что нужно. В частности, взрывчатка под водой и под землей прекрасно взрывается.
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16 час.
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