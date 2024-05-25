Почти как у танка: динамическая защита для человека

Vladimir Soukhatchev

Идея интересная и реализуемая, хотя и не дешевая в производстве, но все новое вначале дорого. Однако для защиты "жилых помещений космических станций от ударов космического мусора и микрометеоритов" вряд ли подойдет по причине отсутствия кислорода в космосе. Он, конечно, там есть, но в атомарном виде и исчезающе малых количествах, чего не хватит для горения взрывчатки.