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Названо условие для массового отказа россиян от банковских вкладов

Названо условие для массового отказа россиян от банковских вкладов

После снижения ставок по вкладам россияне массово откажутся нести деньги в банки, такое условие назвал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

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Комментарии
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Алекс Алекс
Да не в процентах дело, а в больших ограничениях пользования собственными деньгами. Плюс комиссии за то, что я пользуюсь моими же кровными деньгами. В стране должен быть один банк-государственный.
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