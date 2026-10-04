ООН сообщила о гибели водителя при ударе по гумконвою в Судане

В Судане авиаудар по грузовикам Всемирной продовольственной программы ООН привел к гибели водителя. Это девятая атака на операции организации в регионе с начала года.
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