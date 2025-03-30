Молдова наращивает экспорт фруктов в Великобританию

Молдова за последние несколько лет существенно увеличила экспорт своих фруктов в Великобританию. Об этом сообщило Министерство экономического развития и цифровизации, отметив, что молдавская продукция становится все более популярной на рынке Великобритании, особенно после того, как в июле 2023 г.