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Россиян предупредили о подорожании бытовой техники и объяснили почему

Россиян предупредили о подорожании бытовой техники и объяснили почему

Рост цен прежде всего коснется крупной бытовой техники Производители бытовой техники и электроники предупредили о риске роста стоимости продукции в 2024 году из-за увеличения экосбора в два раза и норматива переработки с 15 до 25%, пишут "Известия".

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