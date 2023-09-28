Money Control: налоговая служба Индии обыскивает офис китайской компании Lenovo

Департамент подоходного налога Индии в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов провел обыски в помещениях китайского производителя ИТ-оборудования Lenovo, пишет издание Money Control, ссылаясь на официальные источники.
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