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Money Control: налоговая служба Индии обыскивает офис китайской компании Lenovo

Money Control: налоговая служба Индии обыскивает офис китайской компании Lenovo

Департамент подоходного налога Индии в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов провел обыски в помещениях китайского производителя ИТ-оборудования Lenovo, пишет издание Money Control, ссылаясь на официальные источники.

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