Глава Минобрнауки предложил ужесточить проведение вузовских олимпиад

Требования к проведению олимпиад в вузах должны быть не менее жесткими, чем при проведении ЕГЭ, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, 12 октября сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.
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