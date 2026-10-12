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Глава Минобрнауки предложил ужесточить проведение вузовских олимпиад

Глава Минобрнауки предложил ужесточить проведение вузовских олимпиад

Требования к проведению олимпиад в вузах должны быть не менее жесткими, чем при проведении ЕГЭ, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, 12 октября сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

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