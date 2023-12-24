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На IP-телефонию заставят получать лицензию. А пейджинговую и телеграфную связь исключат

На IP-телефонию заставят получать лицензию. А пейджинговую и телеграфную связь исключат

Комитет Госдумы по связи и IT совместно с Минцифры прорабатывают вопрос оптимизации числа типов услуг связи, которые подлежат обязательному лицензированиюКак сообщает «Коммерсантъ», глава комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александр Хинштейн рассказал о проработке вопроса по сокращению числа типов лицензий в области связи.

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