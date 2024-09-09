Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей.