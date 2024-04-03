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4 спектакля апреля: о любви, скупости и исторических личностях

4 спектакля апреля: о любви, скупости и исторических личностях

Истории о любви и ненависти, жадности и желании продлить молодость, размышлениях о судьбах страны «А это, как два крыла» предоставлено Пресс-службойИз обрывков фраз, взглядов и прикосновений складываются воспоминания старого импресарио Жозефа Шюрмана.

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